Victoires de la musique: Charlotte Cardin sacrée artiste féminine

La chanteuse québecoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année aux 41e Victoires ...
Victoires de la musique: Charlotte Cardin sacrée artiste féminine

Victoires de la musique: Charlotte Cardin sacrée artiste féminine

Photo: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

La chanteuse québecoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année aux 41e Victoires de la musique vendredi soir, une récompense qui symbolise son succès fulgurant auprès du public français depuis son tube 'Feel Good'.

'Pour une Québecoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français', a déclaré la chanteuse de 31 ans en recevant le premier trophée de soirée et qui a conquis le public avec ce titre en anglais et français, le plus joué sur les ondes radios en 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dialogue entre Kirchner et Picasso enfin devenu réalité à Davos

Dialogue entre Kirchner et Picasso enfin devenu réalité à Davos

Culture    Actualisé le 13.02.2026 - 17:04

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

Culture    Actualisé le 13.02.2026 - 06:44

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 20:44

Le FIFDH veut pointer les dérives des autoritarismes

Le FIFDH veut pointer les dérives des autoritarismes

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 13:49

Articles les plus lus

La Foire du Valais devient patrimoine culturel immatériel du canton

La Foire du Valais devient patrimoine culturel immatériel du canton

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 11:09

Le FIFDH veut pointer les dérives des autoritarismes

Le FIFDH veut pointer les dérives des autoritarismes

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 13:49

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Culture    Actualisé le 12.02.2026 - 20:44

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

Culture    Actualisé le 13.02.2026 - 06:44