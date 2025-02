Vers un oui au centre de stockage interinstitutionnel à Fribourg

Les Fribourgeois devraient accepter ce dimanche un crédit de 56 millions de francs destinée à la construction d'un centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) à Givisiez. Le oui l'emporte avec 53,6% des voix, après dépouillement dans 118 des 121 communes.

Le taux de participation intermédiaire atteint 35% environ. Le projet, jugé indispensable par les autorités cantonales, aussi bien par le Conseil d'Etat que le Grand Conseil, est soumis au référendum financier obligatoire. Il n'a pas fait l'objet d'une opposition organisée et était soutenu par un comité ad hoc.

'Le patrimoine de l'Etat de Fribourg doit être mieux protégé et ce, dans un lieu central et dans des conditions adéquates et efficientes', avait indiqué le Conseil d'Etat en décembre, au moment de lancer la campagne. Aujourd’hui, le patrimoine fribourgeois est dispersé sur 29 sites.

Les biens sont régulièrement entreposés dans des lieux ne répondant pas aux normes de conservation et de sécurité. 'La situation doit être rapidement améliorée', estiment les autorités.

/ATS