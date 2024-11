Vallotton sera célébré dans plusieurs musées suisses en 2025

Plusieurs institutions culturelles suisses célèbreront en 2025 le centenaire de la disparition du peintre Félix Vallotton (1865–1925). Une grande rétrospective est notamment prévue en automne à Lausanne, sa ville natale.

Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA), qui conserve la plus grande collection au monde d’œuvres de l’artiste, et la Fondation Félix Vallotton présenteront 'Vallotton forever', une 'rétrospective exceptionnelle'. Prêtées par des collections publiques et privées, en Suisse et en Europe, plus de 200 œuvres majeures seront à découvrir du 24 octobre 2025 au 15 février 2026, annonce le MCBA.

En dialogue

En parallèle, et toujours dans le musée lausannois, 'Vallotton. L'ingénieux laboratoire', exposition de petit format, s’attachera à la genèse de son travail. Elle explorera les étapes de la création, dans des domaines aussi variés que l’illustration, la gravure, la peinture ou encore l’écriture.

Les autres musées présents dans le quartier des arts lausannois, Photo Elysée et le mudac, présenteront également en 2025 des événements en lien avec le monde de celui qui fut peintre, graveur, illustrateur et écrivain.

Le Musée Jenisch à Vevey invitera lui artistes vivants et étudiants de l’ECAL à rendre hommage à Vallotton. Du 29 janvier au 25 mai 2025, leurs pièces entreront en dialogue avec une sélection de pièces de l'artiste issue des collections de l'institution.

Célébré à Winterthour

En Suisse alémanique, le Kunst Museum Winterthur consacre au peintre une exposition d’envergure, notamment à la Villa Flora où il était un hôte très apprécié. Du 12 avril au 7 septembre 'Vallotton. Illusions perdues' portera un regard nouveau sur l'œuvre et l'artiste, avec plus de 150 œuvres couvrant toutes les phases de sa création.

A noter que Vallotton bénéficiait d'une reconnaissance particulière dans cette ville: il y avait été encouragé et célébré de son vivant déjà.

Et à Ascona

Le Tessin n'est pas en reste. Le Museo Castello San Materno d'Ascona proposera une exposition centrée sur les paysages, les natures mortes et les nus de Vallotton du 11 mai au 7 septembre. Grâce aux prêts d'une importante collection privée suisse, qui n'a plus été présentée au public depuis longtemps, le public pourra découvrir des tableaux emblématiques de l'artiste.

Plusieurs ouvrages seront publiés à l'occasion de ce centenaire. Entre autres un répertoire exhaustif, documenté et commenté des quelque 1200 dessins de presse et illustrations de Félix Vallotton. Ce catalogue raisonné sera édité sous forme électronique, accessible en ligne et gratuitement (vallotton-illustrateur.ch).

/ATS