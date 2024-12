Unesco: création de l’association Arc horloger à La Chaux-de-Fonds

L’association franco-suisse Arc horloger a été créée vendredi à La Chaux-de-Fonds. Elle vise à pérenniser et promouvoir l'inscription au patrimoine immatériel de l’humanité de l'Unesco il y a quatre ans des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art.

Arc horloger vise à 'réunir durablement les porteurs de savoir-faire, à les accompagner dans la sauvegarde et la transmission de leurs pratiques, parfois multiséculaires, ainsi qu'à valoriser une richesse patrimoniale exceptionnelle', ont indiqué devant la presse ses initiateurs en présentant le projet au Club 44.

'C'est une étape importante d'un projet ambitieux et fédérateur', a relevé David Eray, président d'arcjurassien.ch et ministre jurassien de l'environnement. La démarche est portée par l’association intercantonale arcjurassien.ch, Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional du Doubs horloger.

L'arrivée de la nouvelle entité permet aux détenteurs des savoir-faire (artisans, manufactures, centres de formation et musées) de prendre le relais des partenaires publics.

/ATS