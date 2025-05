Une téléréalité pour acquérir la nationalité américaine

Les Etats-Unis envisagent de donner leur aval à une émission de téléréalité, dans laquelle des immigrés s'affrontent pour avoir la nationalité américaine, a confirmé le ministère de la sécurité intérieure. Parmi les épreuves proposées, il y a une 'ruée vers l'or'.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi qu'un producteur et auteur canado-américain, Rob Worsoff, a proposé au ministère de la sécurité intérieure (DHS) le principe de ce programme qui mettrait des immigrés en concurrence les uns avec les autres pour prouver qu'ils sont les plus Américains. Les épisodes dureraient une heure à l'issue de laquelle un participant serait exclu.

Interrogé sur le sujet, le ministère a expliqué que l'idée 'n'avait été ni approuvée ni rejetée'. 'Chaque proposition passe par un processus rigoureux de vérification avant d'être rejetée ou approuvée'.

'Nous devons raviver le patriotisme et le devoir civique dans ce pays et nous sommes heureux de passer en revue des propositions qui sortent de l'ordinaire', ajoute le texte.

'Hunger Games'

Rob Worsoff raconte dans le Wall Street Journal que l'émission se veut positive. 'On ne parle pas d'un 'Hunger Games' pour immigrés', dit-il au journal, en référence aux romans dystopiques et à la série de films qui en a été tirée sur des adolescents forcés de s'entretuer pour survivre lors de compétitions télévisées. 'On n'est pas en train de dire, 'Si tu perds, on t'expulse du pays par bateau''.

Parmi les épreuves, une 'ruée vers l'or', dans laquelle les concurrents tenteraient d'extraire le plus possible ce métal précieux d'une mine ou une épreuve par équipes, dans laquelle les participants assembleraient le châssis d'une Ford T.

L'émission commencerait à Ellis Island, l'île en face de Manhattan à New York, où ont débarqué des millions d'étrangers au XXe siècle.

Le président américain Donald Trump, lui-même ancienne vedette de la téléréalité, a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une des politiques phares du début de son second mandat.

La police de l'immigration a mené de nombreux raids dans les grandes villes tandis que des dizaines de migrants ont été expulsés au Salvador au moyen d'une loi de 1798 applicable en temps de guerre.

Le gouvernement a aussi annoncé la révocation des statuts de protection temporaires accordés aux ressortissants vénézuéliens, afghans ou haïtiens.

/ATS