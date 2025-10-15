Une sphère gonflable géante posée dans la cour du MAH de Genève

Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève accueille une installation inédite de l'artiste ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève accueille une installation inédite de l'artiste allemand Hans-Walter Müller, pionnier des structures gonflables. 'TonUtopie', une sphère de 18 mètres de diamètre, a pris place dans la cour intérieure de l'institution.

'Cette construction est basée sur la mécanique des fluides: on multiplie les forces et on les redistribue', a expliqué jeudi l'artiste. A 89 ans, Hans-Walter Müller est toujours passionné de structures gonflables. 'J'ai gardé mon âme d'enfant', a ajouté l'artiste, qui vit depuis 54 ans dans une telle structure.

Conçue spécifiquement pour le MAH, cette sphère dotée d'excroissances rondes et pointues a nécessité une année de travail. L'extérieur de la structure est en PVC renforcé, soudé à haute fréquence, alors que l'intérieur est doté de tissus.

Le public peut pénétrer à l'intérieur de la sphère pour une expérience sensorielle originale. L'oeuvre est à découvrir dès vendredi, jusqu'à l'été prochain.

/ATS
 

