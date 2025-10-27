Une rétrospective sur Edna Politi aux Journées de Soleure

La réalisatrice genevoise Edna Politi sera à l'honneur des 61e Journées cinématographiques de Soleure, qui lui consacreront une rétrospective. La cinéaste de 77 ans a réalisé principalement des films documentaires sur le Proche-Orient et sur la musique contemporaine.

Evoluant entre les cultures arabe, juive et européenne, Edna Politi est née au Liban en 1948, l'année de la création de l'Etat d'Israël, en tant que juive libanaise, mais vit à Genève depuis quatre décennies. Libanaise d'origine, elle a ensuite acquis la nationalité israélienne, puis française. Avec plus de 30 films documentaires et de fiction à son actif, elle est considérée comme la voix du dialogue entre ces cultures.

C'est à cette cinéaste que les Journées de Soleure rendront hommage lors de leur prochaine édition (21 au 28 janvier 2026) en lui consacrant une rétrospective, ont indiqué mardi les organisateurs du festival de film dans un communiqué. La trilogie d'Edna Politi sur le Proche-Orient sera au centre du programme 'Rencontre'.

Le premier documentaire présenté, 'Pour les Palestiniens, une Israélienne raconte', a été tourné en 1973, pendant la guerre d'octobre, plus connue en Israël sous le nom de guerre du Yom Kippour.

'Ombres' avec Holliger

Le deuxième, 'Anou Banou - Les filles de l'utopie' (1983), dresse le portrait de six femmes des années 1920 qui ont émigré en Palestine en raison de leurs convictions sionistes, socialistes et féministes. La trilogie s'achèvera avec le film de fiction 'Comme la mer et ses vagues' (1979), qui 'fait prendre conscience au public de la complexité de la situation en Méditerranée orientale', écrivent les organisateurs.

Le programme 'Rencontre' met également à l'affiche 'Ombres' (1977), un film de Mme Politi sur la création d'une œuvre du hautboïste suisse, compositeur et chef d'orchestre Heinz Holliger.

Edna Politi sera présente à Soleure du 23 au 26 janvier 2026 pour présenter elle-même ses films.

/ATS