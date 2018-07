Une nouvelle édition de rêve pour Paléo

Le Paléo Festival a connu une nouvelle édition de rêve. En six jours, quelque 230'000 spectateurs ont foulé la plaine de l'Asse à Nyon (VD) pour acclamer les légendaires Dépêche Mode, Gorillaz, Orelsan, Lenny Kravitz, Bernard Lavilliers et de nombreuses découvertes.

'C'était une excellente édition, avec des ondes très positives', a commenté Daniel Rossellat quelques heures avant la fin de la manifestation. 'La qualité de l'aménagement était très, très satisfaisante'. Le patron du Paléo a aussi salué l'état d'esprit, la sérénité, la motivation et la réactivité de toutes les équipes.

'On a eu un épisode pluvio-orageux vendredi. Un peu plus de 10 mm de pluie est tombé, un concert a été perturbé. Mais si l'on pouvait signer un contrat avec une météo comme celle-ci pour dix ans, on le ferait, a-t-il ajouté.

Aucun incident n'est à signaler tant du côté de l'infirmerie que de la sécurité, grâce à une organisation qui compte pas moins de 4840 collaborateurs. La fréquentation du camping est stable avec quelque 9000 âmes dénombrées.

/ATS