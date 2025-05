Nemo a interprété une nouvelle chanson, 'Unexplainable' samedi soir sur la scène de l'Eurovision à Bâle. Il s'est montré sous un tout autre jour que dans 'The Code'. Même s'il a à nouveau chanté très haut dans les aigus.

Dans cette chanson, Nemo semble perdu. Il finit par arracher sa perruque en se demandant comme un mantra 'where do we go ?' ('où allons-nous?').

