Une grande scène flambant neuve pour Paléo

Le Paléo Festival a étrenné mardi soir sa nouvelle grande scène. La structure est encadrée de deux écrans géants plus volumineux. Mais le principal changement se cache backstage.

Le festival nyonnais loue cette scène, qui est flambant neuve. 'Elle vient de sortir d'usine. Elle est presque en train de sécher', s'amuse mardi Nicolas Sandoz, le responsable technique des scènes.

L'installation fait 22 mètres de haut, comme avant. Mais elle est plus large, passant de 36 à 53 mètres. Surtout, à l'arrière, les techniciens disposent désormais de beaucoup plus de place.

Camions à proximité

'Elle est adaptée aux exigences des artistes qu'on accueille et au lieu. On pourra désormais amener des camions à proximité pour nous permettre de charger et décharger de manière plus agréable', explique Nicolas Sandoz, sur le terrain de l'Asse, à Nyon.

Les artistes débarquent avec de plus en plus d'équipement technique, certains avec beaucoup de matériel vidéo ou des effets pyrotechniques. 'En 2004, Paléo avait accueilli six semi-remorques sur toute la durée du festival. L'an dernier il y en a eu 42, soit sept fois plus', explique Daniel Rossellat, le patron du festival.

Le festival peut désormais accueillir des productions plus lourdes. 'On peut accrocher au plafond 54 tonnes. Jusqu'à présent, on avait 18 tonnes et cela créait beaucoup de problèmes', explique M. Sandoz.

Une sacrée différence

Le festivalier bénéficiera d'une ouverture de scène un peu plus large. 'On a essayé de recentrer les écrans géants pour qu'ils fassent plus partie du show', a ajouté le spécialiste. Et leur taille a augmenté: 'on passe de 27 m2 à 70 m2 d'écran. Cela va faire une sacrée différence', annonce-t-il.

