Une dernière fête pour célébrer l'équipe de France

Après l'été à succès des Jeux de Paris, plusieurs centaines d'athlètes français ont défilé samedi sur les Champs-Elysées.

Plus d'une centaine a été décorée lors d'une ultime fête olympique qui s'est conclue par un concert géant en forme de florilège.

Pour l'occasion, la vasque s'est envolée une dernière fois depuis le jardin des Tuileries, teintée cette fois de bleu, de blanc et de rouge sur l'air de 'La foule' d'Edith Piaf.

Dès le début de l'après-midi, au milieu d'un important dispositif de sécurité, des milliers de spectateurs se sont massés sur le haut de l'avenue parisienne pour rendre hommage aux héros de l'été, comme le nageur Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or.

En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice tricolore autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait inauguré la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet. Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent.

Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie.

Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui avait allumé la vasque avec le judoka Teddy Riner, a déclaré samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: 'Ce soir, c'est terminé'.

Riner en costume cravate

Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8000 et 10'000 personnes. Le président de la République Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du CIO Thomas Bach. La patrouille de France a fait le show dans le ciel dégagé de Paris.

Ensuite, 118 médaillés ont été décorés sur une scène autour de l'Arc de Triomphe par d'anciens sportifs (Didier Deschamps, Youri Djorkaeff...), d'élus comme la maire de Paris Anne Hidalgo, ou de membres du gouvernement démissionnaires comme Gérald Darmanin ou Amélie Oudéa-Castéra.

Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, Félix Lebrun, Antoine Dupont ou encore Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia. Avec sa troisième médaille d'or en individuel, Teddy Riner, en costume cravate, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite.

Cette tradition de décorer les médaillés remonte aux Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964. Avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire, et atteint son objectif d'être dans le top 5 des nations.

