Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Le collège de Corsier-sur-Vevey (VD) a accueilli une délégation grisonne dans ses classes mercredi ...
Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le collège de Corsier-sur-Vevey (VD) a accueilli une délégation grisonne dans ses classes mercredi, dans le cadre de la Semaine romanche à l'école vaudoise. Au programme: cours de langue, cortège festif et célébration de la diversité culturelle.

La journée a débuté avec un cours de romanche destiné aux élèves de 9e année. Sur l'écran devant la classe: 'Rumantsch dans ta poche'.

Des plus jeunes ont ensuite fêté la Chalandamarz ou calendes de mars, une fête célébrée le 1er mars dans les régions romanches, qui vise à repousser l'hiver au moyen de cloches pour faire revenir le printemps. Des élèves de 1ère et 2e année ont ainsi défilé aux couleurs du costume traditionnel.

La deuxième partie de la matinée était consacrée à la partie officielle. Le conseiller d'Etat Jon Domenic Parolini s'est notamment exprimé au nom du département de l'éducation, de la culture et de la protection de l'environnement (EKUD) du canton des Grisons.

La diffusion d'un enregistrement vidéo du conseiller fédéral Ignazio Cassis - qui a initié la Semaine internationale de la langue romanche (Emna Rumantscha) - a clôturé l'événement. Lancée en 2021, elle a pour objectif de souligner 'l'importance du plurilinguisme pour la cohésion nationale et pour la politique extérieure de la Suisse en mettant la lumière sur la plus petite et la plus ancienne des langues nationales suisses.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 12:41

Un festival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds (NE)

Un festival dédié à la musique classique à La Chaux-de-Fonds (NE)

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 09:11

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 21:27

La présidente du Louvre a remis sa démission

La présidente du Louvre a remis sa démission

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 23:27

Articles les plus lus

Villi Hermann reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026

Villi Hermann reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 11:01

Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Valais: Une plateforme pour des arts de la scène accessibles à tous

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 11:33

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Lausanne: concert pour les quatre ans de la guerre en Ukraine

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 21:27

La présidente du Louvre a remis sa démission

La présidente du Louvre a remis sa démission

Culture    Actualisé le 24.02.2026 - 23:27