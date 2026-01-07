Une centaine de films à l'affiche du festival Black Movie à Genève

Le Festival international de films indépendants Black Movie, qui aura lieu à Genève du 16 au ...
Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Le Festival international de films indépendants Black Movie, qui aura lieu à Genève du 16 au 25 janvier, propose 104 films. Pour cette 27e édition, le festival invite quinze cinéastes ainsi que l'acteur chinois multirécompensé Tony Leung Chiu-wai.

'Black Movie programme des cinéastes qui prônent la liberté de pensée et l'autodétermination', a expliqué mercredi devant les médias Maria Watzlawick, directrice générale et artistique du festival. En marge des courants traditionnels, le festival se décline en onze thèmes, allant de l'éducation au futurisme et de la famille à la surveillance des corps et des esprits.

Parmi les 48 longs métrages figure 'No Other Choice' du Sud Coréen Park Chan-wook. Il adapte 'Le Couperet' de Donald Westlake, roman noir sur les manigances meurtrières d’un cadre en col blanc, auparavant adapté par Costa Gavras. A ne pas rater, 'Happyend' de l'Américain Neo Sora, un drame dystopique dans un établissement scolaire amené à contrôler les élèves grâce à l’IA.

www.blackmovie.ch

/ATS
 

