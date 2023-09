Un titre du chanteur valaisan « Nuit incolore » sacré platine

Le chanteur valaisan 'Nuit incolore' reçoit la certification de platine pour sa chanson 'Dépassé', avec plus de 30 millions de streams, peut-on lire dans Le Nouvelliste, revenant sur une information publiée sur le compte de l'artiste sur la plateforme X (ex-Twitter).

'Nuit incolore', 22 ans, de son vrai nom Théo Marclay, connaît une carrière fulgurante en France. Il s’était produit à la mi-juin devant près de 2,5 millions de téléspectateurs de l’émission 'La chanson de l’année 2023'.

Le jeune homme, inspiré de chanteurs comme Tsew The Kid ou Joji, mais aussi par les films de Tim Burton et les mangas, annonce la sortie de son premier album 'La loi du papillon' début novembre. Il avait commencé par publier des vidéos sur TikTok, où il a aujourd’hui plus de 350'000 abonnés.

Tantôt rap, pop ou chanson française, ses compositions parlent de solitude, d’abandon et d’amour. Des thèmes qu’il exprimait déjà sur les touches de son piano durant ses dix ans de conservatoire, peut-on lire sur le site du Festival de jazz de Montreux où il s'est produit début juillet dans le 'Off'.

/ATS