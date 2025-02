Un site archéologique, pendant de Stonehenge, découvert au Danemark

Des archéologues danois ont découvert un site préhistorique, remontant certainement à la fin du néolithique, il y a quelque 4000 ans. Sa structure rappelle le célèbre site de Stonehenge et son voisin Woodhenge en Angleterre.

La structure, un cercle d'un diamètre d'environ 30 mètres, se compose de quelque 45 pieux en bois placés à environ deux mètres les uns des autres. Elle a été mise à nu lors de travaux pour la construction d'un lotissement à Aars (nord-ouest).

'C'est une découverte unique dans une vie', a déclaré Sidsel Wåhlin, conservatrice au musée de Vesthimmerland. 'Plusieurs petits cercles de bois ont été découverts à Bornholm (est), que l'on croyait être des temples solaires en raison des nombreux disques solaires en pierre qu'on y trouve. A ma connaissance, c'est le premier de ce type plus grand que nous pouvons étudier correctement'.

Structure 'très bien planifiée'

Tout a commencé par la découverte d'un riche hameau du début de l'âge du bronze danois (1700-1500 avant JC) et une tombe de notable contenant une épée en bronze, a expliqué la scientifique. 'Lorsque nous avons ouvert une nouvelle section des fouilles, la maison et la clôture qu'on comptait découvrir se sont rapidement révélées être l'entrée d'une structure légèrement ovale très bien planifiée'.

L'archéologue et ses collègues ont commencé lundi des fouilles plus poussées pour dater la structure, actuellement estimée à la fin du néolithique (environ 2000 ans avant notre ère), déterminer sa durée de vie et sa fonction.

Pour Mme Wåhlin, les fouilles vont permettre d'expliquer les liens qu'entretenait la région avec d'autres peuples d'Europe de la culture campaniforme. 'Cette partie du Danemark a une forte influence de la culture campaniforme également dans la poterie, les tombes d'archers (...) ce cercle indique actuellement une forte connexion avec le monde des Henge britanniques.'

