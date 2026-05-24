Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson

'Charles - L'Opéra. Du Hardi au Téméraire' a retenti samedi dans la cour récemment rénovée ...
Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

'Charles - L'Opéra. Du Hardi au Téméraire' a retenti samedi dans la cour récemment rénovée du château de Grandson (VD) pour sa grande première. Le spectacle historique a vu le jour à l'occasion des 550 ans des batailles de Grandson et de Morat.

Haut en couleur, le spectacle en plein air a mêlé chant, théâtre et musique live. Il a réuni sur scène plus de 40 chanteurs et une douzaine d'instrumentistes professionnels.

'Charles - L'Opéra' est une création originale de la compositrice vaudoise Jimena Marazzi, sur un livret de l’autrice fribourgeoise Mélanie Carrel. L'oeuvre retrace le destin de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui a subi coup sur coup en 1476 deux cinglantes défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat.

'Même si vous n’êtes jamais allé à l'opéra, ce spectacle est fait pour vous', aiment à souligner ses concepteurs. Il sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Figure tragique

L'oeuvre, exigeante mais accessible, fait dialoguer l'Histoire avec les sensibilités d'aujourd'hui. Le duc de Bourgogne n'est pas qu'un vaincu, mais aussi une figure humaine, politique et tragique.

La production a fait le choix de doubler les rôles principaux, pour assurer toutes les représentations. Ainsi, Aslam Safla et Romain Favre, chanteurs d'opéra, interprètent Charles le Téméraire. Le comédien Yohann Thenaisie joue le bouffon du duc.

Des spécialistes des arts martiaux et des reconstitutions historiques proposent des animations avant les représentations. Ils font ainsi revivre l'atmosphère des Guerres de Bourgogne dès l'ouverture des portes. Les organisateurs espèrent attirer 11'000 spectateurs. Le budget global avoisine les 1,8 million de francs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cannes: la Palme d'or décernée au réalisateur Cristian Mungiu

Cannes: la Palme d'or décernée au réalisateur Cristian Mungiu

Culture    Actualisé le 24.05.2026 - 07:08

Bienne: Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

Bienne: Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

Culture    Actualisé le 23.05.2026 - 09:32

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

Culture    Actualisé le 23.05.2026 - 09:08

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

Culture    Actualisé le 22.05.2026 - 17:07

Articles les plus lus

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 13:40

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

Culture    Actualisé le 22.05.2026 - 17:07

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

Culture    Actualisé le 23.05.2026 - 09:08

Bienne: Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

Bienne: Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

Culture    Actualisé le 23.05.2026 - 09:32

Manon Mullener remporte le Swiss Jazz Award 2026

Manon Mullener remporte le Swiss Jazz Award 2026

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 12:42

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 13:40

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

L'univers éphémère de Pierre Huyghe à la Fondation Beyeler

Culture    Actualisé le 22.05.2026 - 17:07

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

L'écrivain Alain Claude Sulzer ausculte les silences de l'amitié

Culture    Actualisé le 23.05.2026 - 09:08

La crise à la Comédie de Genève débattue au Conseil municipal

La crise à la Comédie de Genève débattue au Conseil municipal

Culture    Actualisé le 20.05.2026 - 19:14

L'artiste Wolfgang Tillmans reçoit le Prix Roswitha Haftmann 2026

L'artiste Wolfgang Tillmans reçoit le Prix Roswitha Haftmann 2026

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 10:30

Manon Mullener remporte le Swiss Jazz Award 2026

Manon Mullener remporte le Swiss Jazz Award 2026

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 12:42

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR

Culture    Actualisé le 21.05.2026 - 13:40