Un film serbe récompensé au festival Black Movie

Le film serbe 'Have You Seen This Woman ?' de Matija Gluščević et Dušan Zorić remporte le Prix de la critique de Black Movie à Genève. La 24e édition du festival international de films indépendants a attiré près de 30'000 personnes, environ 5000 de plus sur un an.

La manifestation 'a pu savourer le retour à la normalité post-pandémie', ont dit dimanche les organisateurs. Mais le coronavirus a élargi l'approche du festival. Près de la moitié des films étaient aussi montrés en ligne.

Pendant dix jours, le public a pu apprécier 91 productions de plus de 50 pays. Outre les films, des discussions, ateliers ou concerts ont agrémenté la rencontre genevoise.

Les organisateurs relèvent l'attrait 'persistant' pour les oeuvres sud-coréennes. Les cinéastes iraniennes et iraniens invités ont attiré un large public. Autre succès selon les organisateurs, le Petit Black Movie a plu aux grands comme aux petits.

Le Prix de la critique, doté de 5000 francs, a été remis à Matija Gluščević et Dušan Zorić. Leur film met à l'honneur une femme 'marginalisée dans notre société', dit le jury. Une mention spéciale a été attribuée au film rwandais 'Father’s Day' de Kivu Ruhorahoza.

Le Prix des jeunes de 1000 francs a récompensé le film vietnamien 'Children of the Mist' de Hà Lệ Diễm. Celui du Petit Black Movie, doté du même montant, a été attribué au court métrage 'Ice Merchants' du Portugais João Gonzalez. Une mention spéciale a honoré le film 'A White-White Day' de Vasily Tchirkov. De son côté, le Prix des enfants a salué le court métrage chinois d'animation 'Beyond the Fog' de Xue Feng et Han Xu. La prochaine édition aura lieu du 19 au 28 janvier 2024, selon les organisateurs.

/ATS