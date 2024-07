Un début en fanfare avec les artistes de la Nouvelle-Orléans

Deux artistes de la Nouvelle-Orleans ont inauguré la nouvelle scène du lac par un temps de rêve vendredi au Montreux Jazz Festival. Trombone Shorty a ouvert les feux. John Batiste a joué les prolongations dans la rue, selon la plus pure tradition 'New Orleans'.

Devant des spectateurs visiblement séduits par la scène du Lac qui offrait une vue magique sur le Léman, Trombone Shorty, virtuose du trombone et de la trompette et excellent chanteur jouait pour la cinquième fois à Montreux. Il a fait vibrer le public et même un John Batiste venu l'applaudir, avec un répertoire tiré de son dernier album 'Lifted'.

L'artiste de 38 ans a rendu le public 'crazy', du titre d'une de ses chansons, avec sa fusion de funk, hip-hop et rock. Il a pris un bain de foule, baladant son trombone sur la place du Marché au soleil couchant.

Multi-instrumentiste

Puis Jon Batiste lui a succédé. Ce n'est pas la première fois que les deux artistes partagent la même scène. Les deux musiciens se connaissent depuis leur plus jeune âge.

John Batiste, tout d'abord vêtu d'un costume doré et scintillant a montré l'étendue de ses talents de multi-instrumentiste et de chanteur, de la batterie au piano en passant par le melodica (une sorte d'harmonica, munie d’un clavier). Chansons intimistes, jazz, blues ont émaillé le concert. L'artiste a également souhaité un bel anniversaire à sa femme, remise récemment d'un cancer.

'Marching band'

Alors que le concert tirait à sa fin, l'artiste a également pris un long bain de foule avec ses musiciens et sa chanteuse, avant d'emmener sa troupe dans les rues de Montreux. Selon la tradition des 'marching band', ces cortèges festifs typiques de la capitale de Louisiane, ils ont joué, entourés de fans ravis, sur pas moins d'un kilomètre jusqu'aux portes du Palace.

L'artiste a donné à Montreux son seul concert européen de l'été. Héritier d’une dynastie de musiciens, l'artiste avait déjà déchiré le Stravinski l'an dernier lors de son premier concert 'one off' à Montreux. Auparavant il avait été invité plusieurs fois par Quincy Jones comme pianiste. Il avait également joué une fois avec son quartet.

Nouvelles habitudes

Pour le reste, les festivaliers se sont vite habitués à la nouvelle configuration du festival sur 1,5 km de quais, se baladant entre terrasses, kiosques, 'food trucks', concerts gratuits et payants.

Le festival se poursuit jusqu'au 20 juillet avec tous les soirs de belles brochettes de stars sur la scène du lac et dans la salle intimiste du Casino. Parmi elles Deep Purple, Kraftwerk, Sting, Lenny Kravitz, Duran Duran, Diana Krall, Jamie Cullum, Raye, Dionne Warwick, Massive Attack, Paolo Nutini ou encore Zucchero.

Outre les 64 concerts payants, quelque 500 concerts et activités gratuites seront proposés sur quinze scènes entre le 2m2c et la place du Marché.

/ATS