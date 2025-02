Un ancien sans-papiers et une agricultrice primés aux César

Catherine Deneuve a dédié 'à l'Ukraine' la 50e cérémonie des César qu'elle préside vendredi. La soirée a déjà sacré deux non-professionnels, un ancien sans-papiers guinéen, Abou Sangare, et une étudiante en agriculture, Maiwène Barthelemy, comme révélations.

L'Académie doit encore remettre ses prix les plus attendus, des meilleurs acteurs et actrices, ainsi que de la meilleure réalisation et du meilleur film.

Deux grands succès populaires, 'Le Comte de Monte-Cristo', qui a déjà obtenu les César du meilleur costume et du meilleur décor, et 'L'Amour ouf', sont en lice, au côté de la comédie musicale 'Emilia Perez' de Jacques Audiard, qui a obtenu la meilleure adaptation et le meilleur son, pour succéder à 'Anatomie d'une chute', grand vainqueur de l'an dernier.

Sans-papiers

En attendant, des challengers ont été mis en lumière. 'L'histoire de Souleymane', qui raconte l'histoire d'un Guinéen qui survit à Paris comme livreur à vélo, a reçu les prix du meilleur scénario original et du meilleur second rôle féminin (Nina Meurisse). Il a surtout valu à Abou Sangare, lui-même ancien sans-papiers guinéen régularisé après le succès du film, la meilleure révélation masculine.

Après être arrivé en France, 'je n'avais presque plus de vie, je vivais parmi les hommes, comme ça, je ne me considérais plus comme un être humain', a lancé le jeune homme de 23 ans sur la scène de l'Olympia. 'Merci pour votre intégration au sein de l'humanité', a-t-il lancé à l'équipe du film et à l'Académie des César.

Suisses bredouilles

Côté féminin, c'est une étudiante en BTS agricole à Vesoul, Maiwène Barthelemy, qui l'a emporté pour son tout premier rôle au cinéma, dans 'Vingt Dieux' de la réalisatrice française Louise Courvoisier, née à Genève. Elle s'est dite 'fière de représenter' le métier d'agriculteur. L'actrice genevoise Souheila Yacoub était en lice dans cette catégorie pour son rôle dans 'Planète B'.

De son côté, 'Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau' du réalisateur letton Gints Zilbalodis a remporté le César du meilleur film d'animation. Il a été préféré notamment à 'Sauvages' du Suisse Claude Barras.

Succès populaires

Les César ont de quoi cette année renouer avec le grand public et les films plus populaires. Même si le plus grand succès de l'année, 'Un p'tit truc en plus' d'Artus (10,8 millions d'entrées en France), nommé pour le meilleur premier film, repart bredouille.

A eux deux, 'Le Comte de Monte-Cristo' et 'L'Amour ouf' cumulent plus de 14 millions d'entrées en France et symbolisent ce cinéma français ambitieux qui a su attirer à nouveau les jeunes et les spectateurs occasionnels. La comédie sociale 'En Fanfare', avec Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin, pourrait également être distinguée.

