Un album posthume de Leonard Cohen prévu pour novembre

Un album posthume du chanteur canadien Leonard Cohen, intitulé 'Thanks for the Dance' doit sortir cet automne, a annoncé Sony vendredi. Pour promouvoir sa sortie, prévue le 22 novembre, le label a publié un extrait d'un morceau, quasi parlé.

Il porte le nom d'un poème de l'artiste, 'The Goal'. 'Je ne peux pas quitter ma maison', y chante Cohen de sa voix de bronze, accompagné d'un piano et d'une guitare acoustique. 'Ou répondre au téléphone / Je sombre à nouveau / Mais je ne suis pas seul'.

Décédé à 82 ans en novembre 2016, Leonard Cohen avait sorti quelques semaines auparavant son 14e album, 'You want It Darker', dont les paroles étaient hantées par la mort. C'est son fils Adam Cohen qui est à l'origine du projet posthume, qui comporte les participations des artistes Beck, Damien Rice et Feist.

'En composant et en arrangeant la musique pour ses mots, nous avons choisi ses signatures musicales les plus caractéristiques, afin de le garder avec nous', a-t-il déclaré dans un communiqué. 'Ce qui me touche le plus avec cet album, c'est la réaction surprise des gens qui l'ont écouté. 'Leonard est en vie!', disent-ils les uns après les autres.'

/ATS