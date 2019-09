Un 15e Zurich Film Festival féminin et écolo

Le programme du 15e Zurich Film Festival (ZFF), qui se tiendra du 26 septembre au 6 octobre, a été dévoilé jeudi. Il est cette année teinté de la même couleur que son singulier tapis: vert.

Au total, 171 films de 58 pays seront présentés, dont dix suisses et douze premières mondiales. Un grand nombre d'entre eux traiteront de la thématique environnementale. La manifestation s'ouvrira sur la grosse production helvétique 'Bruno Manser – La voix de la forêt tropicale', de Niklaus Hilber, avec Sven Schelker dans le rôle-titre du militant bâlois pour l'environnement.

D'autres plaidoyers en faveur de la biodiversité sont annoncés, dont 'Sanctuary' de Javier Bardem, que le producteur et acteur argentin présentera personnellement. 'Watson', sur le fondateur de Greenpeace Paul Watson, ou encore 'Sea of Shadows', qui aborde la chasse à la baleine, figurent également parmi les points forts de cette programmation 'verte'.

'On assiste à une vague verte au cinéma, avec toute une série de films de qualité traitant de l'environnement', explique Karl Spoerri, directeur artistique du festival. Et d'ajouter: 'Nombre d'entre eux remontent à quelques années ou à quelques mois, soit bien avant l'émergence des manifestations récentes pour le climat.'

Nombreuses premières oeuvres

Hormis l'environnement, le thème de la recherche de la vérité et des 'fake news' est particulièrement mis en avant. Huit films abordent l’importance du journalisme pour la démocratie. 'The Report', de Scott Z. Burns et 'Official Secrets', de Gavin Hood, parlent des lanceurs d'alerte découvrant des vérités dérangeantes.

Le programme promet un cinéma contemporain rafraîchissant: 44 premières œuvres s'affrontent en compétition pour remporter un Oeil d'or. Quatorze films sont en lice dans la catégorie phare des longs-métrages, dont deux iraniens: le thriller policier 'Just 6.5', qui a rencontré un franc succès dans son pays, et Son-Mother, première européenne et première œuvre de la réalisatrice Mahnaz Mohammadi.

Record de femmes

Le nombre de réalisatrices est plus élevé que jamais. Elles sont 55 en tout, soit 39% de plus que l'an dernier. L'Iranienne Marjane Satrapi présentera en personne son film 'Radioactive', consacré à la scientifique Marie Curie, première femme à avoir reçu un prix Nobel. A voir aussi, le film 'My Zoe' de et avec la Franco-Américaine Julie Delpy, qui incarne une scientifique souhaitant cloner son enfant.

Julie Delpy animera en outre une masterclass, tout comme le producteur et réalisateur américain Oliver Stone, l'acteur canadien Donald Sutherland et Javier Bardem. Deux femmes seront par ailleurs distinguées: l'actrice américaine Kristen Stewart se verra décerner un Oeil d'or pour sa carrière et l'Australienne Cate Blanchett recevra le Golden Icon Award.

Cate Blanchett viendra à Zurich montrer le dernier film dans lequel elle joue, 'Where'd You Go, Bernadette', de Richard Linklater. Le ZFF diffusera une rétrospective de 12 œuvres en son honneur. Une deuxième rétrospective sera consacrée au maître allemand du blockbuster Roland Emmerich, lauréat cette année du prix 'A Tribute to...', récompensant sa carrière. On lui doit 'Le Jour d'après', 'Independance Day' ou encore 'Godzilla'.

Oliver Stone président du jury

Le jury sera présidé par Oliver Stone. Ce dernier présentera en outre une version restaurée de son film 'The Doors', consacré au parcours du groupe de rock. Outre l'Américain, le jury sera composé du réalisateur colombien Ciro Guerra, de la réalisatrice italienne Laura Bispuri, de l'acteur allemand Sebastian Koch et de la productrice tessinoise Tiziana Soudani.

Le budget du festival s'élève à 7,8 millions de francs, soit 500'000 francs de plus que pour la cuvée 2018. Quelque 100'000 spectateurs sont attendus, autant que lors de la précédente édition.

