USA: l'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère arrêtés

L'influenceur masculiniste américano-britannique Andrew Tate et son frère Tristan ont été arrêtés samedi à Miami, aux Etats-Unis, ont annoncé les US Marshals, un service de police fédéral américain chargé de traquer les fugitifs et d'exécuter les décisions de justice.

Le parquet britannique a, dans le même temps, annoncé, dans un communiqué, que l'arrestation des deux frères avait eu lieu à la demande du Royaume-Uni, qui les réclame pour des accusations de viols, agression, et autres infractions à caractère sexuel.

/ATS