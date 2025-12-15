Trump poursuit la BBC pour 10 milliards de dollars

Donald Trump, qui accuse la BBC d'avoir réalisé un montage vidéo trompeur de lui, a porté plainte contre le groupe audiovisuel public britannique lundi, et réclame 10 milliards de dollars, notamment pour diffamation, selon un document judiciaire.

La plainte, déposée en Floride par le président américain, réclame 'des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars' pour chacun des deux chefs d'accusation: diffamation et violation d'une loi sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

La chaîne britannique est dans la tourmente pour avoir diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 montés de telle façon qu'il semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

/ATS