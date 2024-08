Trump partage des images retouchées de Taylor Swift

Donald Trump a partagé sur les réseaux sociaux des images retouchées laissant à penser qu'il aurait le soutien de Taylor Swift et de ses nombreux fans en vue de l'élection présidentielle américaine.

Taylor Swift, dont l'influence sur certains jeunes électeurs américains est très scrutée, n'a encore officiellement apporté son soutien à aucun candidat pour le scrutin du 5 novembre.

Mais en 2020, elle avait soutenu Joe Biden face au président Donald Trump, accusant le républicain d'avoir 'attisé les flammes du suprématisme blanc et du racisme pendant tout (son) mandat'.

Dimanche, l'ex-président républicain a posté des images manipulées - dont certaines, selon un expert, auraient été créées par l'intelligence artificielle (IA) - suggérant que la chanteuse et ses fans, connus sous le nom de 'Swifties', soutiendraient sa campagne.

Dans son message sur sa plateforme Truth Social, qui montre Taylor Swift vêtue du costume d'Oncle Sam demandant à ses fans de voter pour Trump, l'ancien président a écrit: 'J'accepte!'

L'image de la star est soit 'générée par l'IA ou simplement manipulée de manière classique', a affirmé à l'AFP Hany Farid, expert en investigation numérique à l'Université de Californie à Berkeley.

Images générées par l'IA

Le post s'accompagne de photos de femmes portant des t-shirts avec le slogan 'Swifties pour Trump', dont certaines selon M. Farid sont 'typiques' d'images générées par l'IA.

Taylor Swift et son entourage n'ont pas immédiatement réagi à cette publication.

Républicains comme démocrates ont cherché à tirer profit de l'immense popularité de l'artiste, mais celle-ci a pour l'heure évité de prendre parti.

La chanteuse avait fait la preuve de son influence en septembre dernier, en publiant un message sur Instagram invitant ses dizaines de millions d'abonnés à se rendre sur la plateforme Vote.org pour s'inscrire sur les listes électorales.

L'organisation avait recensé plus de 35'000 nouvelles inscriptions ce jour-là, soit un bond de 23% par rapport à la même journée un an plus tôt.

Originaire de l'Etat rural du Tennessee, Taylor Swift a commencé son parcours dans la musique country, un genre particulièrement apprécié des conservateurs.

Elle s'était montrée réticente à l'idée de partager ses opinions politiques jusqu'en 2018, quand elle avait annoncé soutenir deux candidats démocrates dans le Tennessee pour les élections de mi-mandat.

Elle a aussi depuis défendu le droit à l'avortement et les droits de la communauté LGBT+, des thèmes portés par la candidate démocrate Kamala Harris.

/ATS