Trois femmes présenteront l'ESC en mai à Bâle

Trois femmes présenteront le Concours eurovision (ESC) les 13,15 et 17 mai à Bâle. Il s'agit de Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger. Mélanie Freymond et Sven Epiney seront les présentateurs au public viewing.

Les quatre présentatrices et le présentateur de l'ESC ont été annoncés lundi à Bâle aux médias. Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger officieront dans la salle St-Jacques qui accueille le concours proprement dit. Mélanie Freymond et Sven Epiney assureront la présentation au public viewing dans le stade St-Jacques lors de la finale le 17 mai.

'Revenir en Suisse pour un aussi grand événement, c'est fantastique', a déclaré Michelle Hunziker. Elle est arrivée en train d'Italie le matin même.

/ATS