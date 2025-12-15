Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâel, va consacrer sa première exposition ...
Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâtel, va consacrer sa première exposition à John Howe, illustrateur de l'oeuvre de Tolkien. Cet espace, logé dans une ancienne tour médiévale et d'anciennes prisons, devrait attirer 50'000 visiteurs par an.

L’artiste John Howe, reconnu dans le monde entier et établi à Neuchâtel, est l'un des membres fondateurs de ce lieu. C’est à son oeuvre que sera consacrée l’exposition inaugurale de la Tour du Fantastique, 'Voyage dans les Mondes de John Howe'.

L'exposition présentera, sur une superficie de plus de 600 m2, plus de 250 dessins et peintures de l’artiste sur quatre étages entiers de la Tour. Elle évoquera par ailleurs l’influence du voyage en Suisse de J.R.R. Tolkien dans la description des paysages du 'Seigneur des anneaux'.

John Howe va travailler sur place deux jours par semaine. La rénovation de cet espace culturel a coûté 5 millions de francs. Les coûts d'exploitation devraient s'élever à 1,9 million par an.

/ATS
 

Actualités suivantes

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 10:44

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 10:10

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

Culture    Actualisé le 13.12.2025 - 19:42

L'inscription du yodel à l'Unesco fêtée en grande pompe à Schwyz

L'inscription du yodel à l'Unesco fêtée en grande pompe à Schwyz

Culture    Actualisé le 13.12.2025 - 16:12

Articles les plus lus

Le producteur de cinéma bâlois Arthur Cohn est décédé

Le producteur de cinéma bâlois Arthur Cohn est décédé

Culture    Actualisé le 12.12.2025 - 16:20

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Culture    Actualisé le 12.12.2025 - 17:09

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 11:20

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Culture    Actualisé le 15.12.2025 - 11:25