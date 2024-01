Tir mortel: Alec Baldwin demande que son procès débute rapidement

L'acteur américain Alec Baldwin, inculpé d'homicide involontaire pour un tir mortel sur le tournage du film 'Rust' en 2021, a demandé mercredi que son procès devant un tribunal du Nouveau-Mexique intervienne sous de brefs délais. Il encourt 18 mois de prison.

Le 21 octobre 2021, le tournage du western 'Rust' au Nouveau-Mexique avait viré au drame, quand Alec Baldwin a utilisé une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux.

L'acteur de 65 ans clame son innocence depuis le départ. Il a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive et nie aussi avoir appuyé sur la détente.

Une première inculpation pour homicide involontaire avait d'abord débouché sur un abandon des poursuites en avril, avant qu'une nouvelle inculpation ne soit annoncée vendredi par la procureure en charge de l'affaire.

'Atténuer la calomnie'

Le tribunal a demandé à Alec Baldwin de se présenter virtuellement ou en personne pour répondre à l'accusation avant le 1er février, selon des documents juridiques auxquels l'AFP a eu accès.

Sa défense a répondu mercredi par une motion dans laquelle l'acteur demande un procès dans des brefs délais et conforme à la loi. Ses avocats ont fait valoir que la demande visait 'à atténuer la calomnie et la suspicion publiques et à éviter les dangers pour prouver son innocence qui émanent souvent d'un long retard dans les poursuites'.

L'armurière du film 'Rust', Hannah Gutierrez-Reed, est également accusée d'homicide involontaire dans cette affaire. Son procès doit débuter le 21 février.

Lors de l'enquête initiale, les policiers ont conclu que c'est elle qui avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice. L'enquête n'a jamais déterminé comment des munitions réelles avaient pu se retrouver sur le tournage, où seules des balles à blanc sont autorisées.

