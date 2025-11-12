Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Le festival de musique Festi'neuch, qui se tient sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, a subi un préjudice de 600'000 francs, à la suite de la tempête du 15 juin. Ce montant a été entièrement indemnisé par les assurances.

'Grâce à l’indemnisation de l’entier du préjudice financier par TSM Assurances, mais aussi au succès des trois premiers jours (...), le festival, qui affichait complet, parvient à maintenir des comptes à l’équilibre', a indiqué mercredi Festi'neuch. Le préjudice de 600'000 francs ne tient pas compte des dégâts des prestataires, qui, pour la plupart, font l’objet d’une prise en charge par leur propre assurance.

La soudaine et violente tempête du 15 juin avait contraint le festival à évacuer le public dans l'urgence et à annuler le reste de la journée. Aucune victime, ni aucun blessé grave, n’ont été à déplorer, mais cet événement a été 'un véritable choc, tant pour les équipes du festival que pour une partie du public', a ajouté Festi'neuch.

La tempête a provoqué des dégâts matériels conséquents, affectant principalement les tentes, structures et équipements techniques. 'L’annulation de la journée et le remboursement des billets ont également engendré un impact financier significatif pour le festival', ont précisé les organisateurs.

Festi’neuch se tourne désormais vers l’avenir et prépare activement la prochaine édition, qui se tiendra du 11 au 14 juin 2026 sur les Jeunes-Rives. Les premiers noms de la programmation seront dévoilés début décembre.

/ATS