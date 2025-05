Taylor Swift rachète les droits de ses premiers albums

La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé vendredi avoir acheté les droits de ses six premiers albums. Elle met ainsi un terme à une longue bataille sur la propriété de son oeuvre.

'Toute la musique que j'ai faite m'appartient désormais. Tous mes vidéoclips. Tous les films de mes concerts. Le design et les photos des albums. Les chansons non publiées. La mémoire, la magie, la folie. Chaque ère. L'ensemble du travail de ma vie', a écrit la vedette de la pop sur son site en évoquant son 'plus grand rêve qui devient réalité'.

Taylor Swift s'opposait au magnat de l'industrie musicale Scooter Braun, qui avait acquis en 2019 le label Big Machine pour 300 millions de dollars, selon la presse, mettant ainsi la main sur la majorité des enregistrements des tubes de Taylor Swift.

Le propriétaire des 'masters', enregistrements originaux servant à fabriquer vinyles, CD et autres copies numériques, décide comment les chansons sont reproduites ou vendues. Ces enregistrements tant convoités sont une des principales sources de revenu des artistes qui en possèdent les droits.

'Dépouillée' de son travail

Cet accord avait profondément affecté la princesse de la pop qui s'estimait 'dépouillée' de son travail. Pour tenter de reprendre le contrôle de son oeuvre, la chanteuse américaine avait même ré-enregistré quatre de ses premiers albums en ajoutant à ces titres 'Taylor's Version' ('la version de Taylor', ndlr).

'Tout ce que j'ai toujours voulu était d'avoir l'opportunité de travailler assez fort pour un jour être en mesure de racheter les droits de ma musique et ce, sans contrainte, sans partenariat, en toute autonomie', a ajouté sur son site la chanteuse, sans dévoiler le montant de la transaction.

Taylor Swift a écrit ou co-écrit l'essentiel de son catalogue musical, ce qui lui permettrait de réenregistrer ses chansons sans en posséder les enregistrements. Adolescente, elle avait signé, en 2005, avec Big Machine avant de quitter ce label 13 ans plus tard.

/ATS