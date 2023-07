Taylor Swift, artiste féminine ayant le plus d'albums numéro 1

La méga star de la pop américaine Taylor Swift est devenue lundi, avec son dernier opus 'Speak Now (Taylor's Version)', l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 des ventes. Elle détrône ainsi Barbra Streisand.

Au total, la chanteuse de 33 ans a placé douze albums en tête du Billboard, classement de référence, selon le site de l'organisation. Elle est aussi 'la première femme - et la première artiste solo vivante' à avoir 11 albums simultanément dans les 200 premiers de ce classement depuis août 1963, d'après Billboard.

Le record absolu appartient à Prince (19 albums), dans le classement daté du 14 mai 2016, peu de temps après sa mort (21 avril 2016). Taylor Swift réalise cette performance avec une version réenregistrée de son troisième album 'Speak Now', sorti en 2010.

Depuis 2019, l'artiste a en effet porté sur la place publique son combat pour récupérer la propriété des enregistrements de ses six premiers albums, après le rachat de son ancienne maison de disques, Big Machine, par le magnat de l'industrie musicale Scooter Braun.

Habituée des records

Pour cela, elle a tout simplement décidé de réenregistrer de nouvelles versions: après 'Fearless (Taylor's Version)' et 'Red (Taylor's Version)', 'Speak Now (Taylor's Version)' est le troisième d'une série de six. La version originale figure d'ailleurs toujours dans le Billboard 200, classé 67e.

Méga star aux Etats-Unis et dans le monde, Taylor Swift a l'habitude des records: en octobre 2022, après la sortie de son album 'Midnights', elle était parvenue à placer toutes ses chansons aux 10 premières places du Billboard Hot 100. Avec 'Speak Now (Taylor's Version)' en tête du Billboard 200, Taylor Swift a six albums dans le top 20, neuf dans le Top 40 et 10 dans le top 100.

/ATS