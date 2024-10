Sons déformés, chants parlés: Kim Gordon en concert à Berne

Une Dampfzentrale complète a accueilli mardi soir à Berne la musicienne américaine Kim Gordon pour son seul concert en Suisse. Sons déformés, chants parlés, projections vidéo, les spectateurs ont été plongés dans une atmosphère 'underground' et psychédélique.

La chanteuse new-yorkaise de 71 ans faisait halte à Berne dans le cadre de sa tournée 'The Collective', du nom de son deuxième album solo, sorti en mars dernier et acclamé par la critique, tant pour sa sonorité que pour les réflexions contenues dans les paroles.

Débutant son concert avec 'BYE BYE', la chanson d'ouverture de l'album 'The Collective', l'icône du rock alternatif chante en parlant et en dictant une série d'objets à emballer: des cigarettes au pyjama en passant par le shampoing. Elle est accompagnée par des sons déformés et des rythmes sourds.

Brutal et psychédélique

Cette chanson résume son nouvel album et le concert. Kim Gordon était accompagnée sur scène de trois musiciens, un batteur, un bassiste qui joue également du synthétiseur, et un guitariste. L'artiste a également joué de la guitare pendant quelques morceaux.

Les sons distordus des guitares et des voix ont été omniprésents durant tout le spectacle, rendant l'ensemble brutal et offrant au public un voyage presque psychédélique.

Les vidéos projetées sur scène au cours du concert montrent tantôt des images du groupe, tantôt des images plutôt abstraites, une référence à sa carrière d'artiste plasticienne.

Le concert s'est terminé par 'Grass Jeans', une chanson que Kim Gordon a sortie en décembre 2021 pour récolter des fonds en faveur d'une organisation qui soutient le libre choix de l' avortement au Texas, a-t-elle expliqué en présentant la chanson, ajoutant: 'Nous espérons que Trump ne gagnera pas', en référence à l'ancien président américain Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle américaine le 5 novembre prochain.

