Soleure accueille les plumes suisses contemporaines

Du 15 au 17 mai, les 48e Journées Littéraires de Soleure réuniront 70 auteurs et autrices de Suisse et de l’étranger, dont 10 de Suisse romande. Lectures et débats investiront la vieille ville autour de grandes voix et de nouveaux talents.

Parmi les temps forts, Lukas Bärfuss viendra présenter son nouveau livre 'Königin der Nacht' (Reine de la nuit), un récit intime où il tente de se rapprocher d'une mère 'sans éducation et sans perspectives' refusant son rôle maternel, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué. L'écrivain y explore les failles familiales et sociales avec la radicalité qui marque son œuvre.

La relève francophone sera incarnée par Jonas Sollberger. Avec son premier roman 'Viens Élie', le jeune auteur biennois propose 'une recherche poétique d'identité', saluée pour sa sensibilité et sa maîtrise formelle.

Parmi les auteurs romands retenus cette année à Soleure, on peut également citer Silvia Ricci Lempen, Adrienne Barman, Fabienne Radi et Thierry Raboud.

/ATS