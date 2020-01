Skate, trottinettes et danse en spectacle pour les JOJ à Lausanne

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), qui s'ouvrent jeudi à Lausanne, s'accompagnent d'une série d'animations. Le spectacle BodyCity interrogera le rapport des jeunes générations à la ville. Avec plus de 50 danseurs, skateurs et fans de sports urbains.

Cette création mêle danse, fresque lumineuse et sports urbains. A découvrir le 9 janvier, jour de l'inauguration des JOJ, puis les week-end des 11-12 et 18-19 janvier. Les représentations ont lieu à ciel ouvert, en plein centre-ville. L'entrée est libre.

'C'est un spectacle impressionnant, tout en sons, images et lumières. Il réunit la danse et toutes les disciplines des sports urbains', explique vendredi Joëlle Jungo, de Lausanne en Jeux.

Roller et trottinette

Le spectacle réalisé par Nicolas Musin est porté par les écoles d'art et les centres de formation de la région. Plus de 50 performeurs, âgés entre 9 et 30 ans, se produiront en mêlant danse hip-hop et classique, skate, BMX, roller, trottinette et parkour.

Des étudiants de l'ECAL ont conçu les images vidéo, ceux de la HEMU ont composé la musique. Y participent également des danseurs de l'Ecole-Atelier Rudra Béjart et de JDS Events (hip-hop, breakdance) ainsi que les riders de La Fièvre et les traceurs (parkour) d'X-Trem Move.

Skateur de 9 ans

Un jeune skateur de 9 ans, Tom Loretan, est la figure centrale du spectacle. Il va évoluer dans un décor en forme de skatepark de 300m2 posé sur la Place centrale. Il fera découvrir au public son univers, et au gré de ses rencontres, les autres sports urbains.

La composition de la musique et des vidéos a démarré il y a un an environ. Les répétitions ont débuté en novembre dans une halle non chauffée de Beaulieu pour reproduire les conditions du plein air. Des répétitions à la Place centrale sont prévues les 6, 7 et 8 janvier.

Des gradins peuvent accueillir quelque 300 personnes assises et près d'un millier de spectateurs pourront suivre le spectacle debout. S'il pleut, la représentation sera reportée, car la rampe devient glissante. 'C'est la sécurité d'abord', a expliqué Mme Jungo.

Plus de 300 animations

Durant les JOJ Lausanne 2020, plus de 300 animations culturelles et sportives gratuites donneront un visage particulier au centre-ville. Il sera possible de s'adonner au ski depuis la place St-François, à l'escalade sous les arches du Grand Pont, au saut à ski au Flon ou encore à la luge à la rue Jean-Jacques Mercier.

Des concerts sont prévus chaque jour de la quinzaine sur la scène du Flon, avec notamment Charlie Winston, Bastian Baker ou encore Phanee de Pool. Des clubs proposeront chaque jour des DJ sets. Les JOJ se tiennent du 9 au 22 janvier.

/ATS