Sion sous les étoiles résonnera pour trois jours

Quelque 45’000 personnes sont attendues à Sion sous les étoiles dès jeudi et pour trois jours. Le festival, qui se présente sous une édition raccourcie cette année en raison de la Coupe du Monde de football, met à l’honneur la chanson française.

Julien Doré, Christophe Maé, Vitaa et Luiza lancent les festivités sur la Plaine de Tourbillon. Chacun y livrera sa version de la pop: folk populaire, électro-rétro, R&B ou tropical.

Vendredi a été la première soirée à afficher complet. La présence de Gims y compte certainement pour quelque chose. A ses côtés sur l’affiche du jour: Louane, Marine et Jeanne Cherhal.

Le festival sédunois conclura en beauté, avec Stephan Eicher, David Carreira - qui remplace Umberto Tozzi -, Superbus et le pianiste valaisan Loris Mittaz. Le show de la Star Academy vient compléter cette programmation.

Résultat: 13 concerts prévus sur 3 jours. Et 33 stands de nourriture.

/ATS