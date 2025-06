Sion aura une nouvelle salle de concerts et de congrès

Dès cet automne, la Ville de Sion bénéficiera d’une salle de concerts et de congrès baptisée Noda. Implanté au coeur du nouveau quartier Cour de Gare, ce nouvel écrin fera la part belle tant à la vie culturelle qu’événementielle de la région.

Noda est le fruit de l’engagement de la Fondation Salle de Concerts et Congrès de Sion, créée pour doter la ville d’un équipement de référence. Pour son président et président de la Ville, Philippe Varone, 'cette salle est bien plus qu’un bâtiment. Elle incarne la volonté de Sion d’investir durablement dans la culture, l’innovation et le vivre-ensemble', a-t-il résumé en conférence de presse, mardi.

Pour sa première saison, la salle Noda proposera une centaine d'événements artistiques entre août 2025 et juin 2026, notamment 18 concerts dont ceux de la pianiste de Monthey Béatrice Berrut ou la rappeuse de Martigny KT Gorique.

Collaborations tous azimuts

L’Orchestre de la Suisse Romande, le Festival Strings Lucerne ou encore l’Orchestre de Chambre de Lausanne se produiront également à Sion, au côté de la Camerata Salzburg, le Mahler Chamber Orchestra de Berlin ou encore la Filarmonica della Scala de Milan. L’un des moments forts de cette saison inaugurale sera incarné par la venue d'Emmanuel Pahud, flûtiste genevois de renommée internationale,

Des collaborations sont prévues avec le Sion Festival, la Haute école de musique (HEMU Valais-Wallis), Les Riches Heures de Valère et la Sinfonia Valais-Wallis. La collaboration avec le Pôle musique qui regroupe l'HEMU Valais-Wallis, le conservatoire cantonal, l'école de jazz et de musique actuelle et l'harmonique municipale, vise également à renforcer les liens entre formation, création et diffusion.

Un écrin de 600 places

La salle peut accueillir jusqu’à 600 personnes sur deux niveaux. Pensée pour répondre aux besoins des milieux académiques et économiques, Noda accueillera des congrès, des séminaires et des événements professionnels, notamment en lien avec le Campus Energypolis et le secteur Ronquoz 21, tous deux basés dans le chef-lieu valaisan.

