Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève

La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la Fondation d’art dramatique (FAD). La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique National d’Orléans.

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

D'autres candidats genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch ont été rayés de la liste.

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique ambitieux, local, inclusif et engagé, poursuit la FAD dans son communiqué lundi. Parmi les grandes orientations : la promotion des femmes sur le grand plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), l’inclusion, l’insertion des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.

