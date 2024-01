Séries TV : quatre actrices et acteurs primés à Soleure

Les séries TV ne sont pas oubliées à Soleure. Le prix du meilleur rôle principal va à Dominique Devenport dans 'Davos 1917'. Arcadi Radeff est récompensé pour le meilleur second rôle, Stéphane Eros reçoit le prix de la relève et Carol Schuler celui du jury.

Le prix du meilleur rôle principal dans une série TV est attribué cette année à Dominique Devenport, qui interprète l'infirmière Johanna Gabathuler dans la série TV 'Davos 1917' d'Adrian Illien, coproduite par la SRF et la chaîne allemande ARD. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale à Davos, où la guerre des agents fait rage.

Deux jeunes acteurs romands primés

Arcadi Radeff reçoit le prix du meilleur second rôle. Il incarne deux personnages, qui ne pourraient pas être plus différents dans deux séries romandes, co-produites par la RTS : 'Les Indociles', réalisée par Delphine Lehericey et 'Délits mineurs' de Nicole Borgeat.

Un autre acteur de la série 'Délits Mineurs' a retenu l'attention du jury: l'acteur de 19 ans Stéphane Eros. Il remporte le prix des jeunes talents du 'Prix Swissperform'.

Le prix du jury va lui à Carol Schuler qui incarne une commissaire dans 'Tatort', une série mythique, suivie depuis des décennies par les téléspectateurs en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

Le 'Prix Swissperform', dont les quatre catégories sont dotées de 10'000 francs, récompense chaque année depuis 2001 les actrices et acteurs qui jouent dans des téléfilms et des séries TV. Le jury est composé cette année de l'acteur Samuel Streiff, de la productrice de films Aline Schmid et du directeur artistique des Journées de Soleure, Niccolò Castelli.

Après la remise des prix, les deux premiers épisodes de la nouvelle série 'Lultim Rumantsch' sont projetés en première mondiale au Landhaus de Soleure. La famille Durisch, propriétaire et exploitante de la plus grande entreprise de médias des Grisons, est au centre de cette deuxième série TV, tournée en romanche et produite par la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).

/ATS