Seize musées genevois réunis dans un pass commun

Seize institutions genevoises figurent sur un Pass Musées commun. Valable un an à dater de son achat, cet abonnement donne accès à des entrées gratuites ou à tarifs réduits, à des réductions sur des publications et à d'autres avantages.

Le Pass Musées sera en vente à partir du mois d'octobre pour 40 francs, a annoncé mardi devant les médias le conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la Culture Sami Kanaan, à l'occasion de la troisième édition du lancement de la saison muséale genevoise. Cet abonnement regroupe des institutions tant publiques que privées.

Le magistrat en a profité pour saluer la vitalité des musées genevois. Ceux-ci ont reçu 1'112'623 visiteurs en 2016, un chiffre qui peut être revu à la hausse en raison du comptage partiel des entrées aux Conservatoire et jardin botaniques (CJB), a-t-il précisé sur Tweeter. Le Muséum d’histoire naturelle (MHN) est le troisième musée le plus fréquenté de Suisse romande et le huitième du pays.

Anniversaires

Parmi les points forts de cette saison figurent plusieurs anniversaires. Cent ans après sa mort, Ferdinand Hodler sera au coeur du programme des Musées d'art et d'histoire, qui conservent le plus important fonds du peintre: 145 tableaux, 800 dessins, carnets et estampes. L'exposition 'Hodler//Parallélisme' sera réalisée en collaboration avec le Kunstmuseum de Berne.

Les CJB clôtureront leur bicentenaire au Parc des Bastions, où ils ont été fondés. La Fondation Martin Bodmer, à Cologny, reviendra sur la littérature de 14-18, cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Le Musée de Carouge, où Nathalie Chaix succède à Philippe Lüscher à la direction, consacrera une rétrospective à Exem, qui dessine des affiches depuis 40 ans.

Le MHN poursuivra la célébration de ses 50 ans avec une fourmilière géante. Dépositaire de La Joie de lire, la Bibliothèque de Genève fête les 30 ans de la maison d'édition de livres pour enfants avec une exposition. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrera, lui aussi, ses 30 ans. Le Musée international de la réforme vernira fin octobre la Bible du 500e.

www.museesdegeneve.ch

/ATS