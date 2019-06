Scientifiques et musiciens réunis à Zurich pour le Festival Starmus

Le Festival Starmus célébrera les 50 ans de la mission Apollo 11 du 24 au 29 juin à Zurich. Cet événement qui mêle science et musique accueille des rock-stars comme Brian May et Rick Wakeman, mais aussi des astronautes et des Prix Nobel.

Intitulée 'A Giant Leap', en référence au 'pas de géant' pour l'humanité que furent les premiers pas d'un humain sur la Lune en juillet 1969, cette 5e édition du festival Starmus se déroulera en présence de plusieurs astronautes du programme Apollo, notamment Michael Collins qui a participé à la légendaire mission Apollo 11.

Le festival sera lancé le 24 juin par un concert intitulé 'Once upon a Time on the Moon' (il était une fois sur la Lune) avec notamment Brian May et Rick Wakeman, mais aussi d'autres musiciens comme le compositeur de musique de films oscarisé Hans Zimmer.

En préambule au concert aura lieu la remise de la 'Stephen Hawking Medal for Science Communication' au fondateur de la société SpaceX Elon Musk, au musicien Brian Eno et aux réalisateurs du documentaire 'Apollo 11'. Le film sera projeté durant le festival.

Diverses tables rondes et conférences de haut vol sont également prévues, avec notamment les Prix Nobel Donna Strickland (physique/2018), Kip Thorne (physique/2017) et May-Britt Moser (physiologie-médecine/2014). Est aussi annoncée Emmanuelle Charpentier, co-inventrice de la méthode d'édition génétique CRISPR/Cas9, dite des ciseaux moléculaires.

/ATS