Sarah Margnetti gagne le Prix Manor en Suisse romande

La Romande Sarah Margnetti (VD) est l'une des cinq lauréats du Prix culturel Manor 2022, doté de 15'000 francs. Elle dévoilera ses travaux au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) dès le mois de septembre et jusqu'en janvier 2023.

Le Prix culturel Manor Vaud 2022 a été attribué à Sarah Margnetti qui a convaincu le jury par la qualité d’un travail pictural engagé et d’une grande virtuosité, peut-on lire dans un communiqué vendredi. Elle maîtrise la technique du trompe-l'œil et a développé un style qui allie illusions d'optique et formes abstraites

Pour son exposition personnelle dans l’Espace Projet au MCBA, Sarah Margnetti déploie un large choix d’œuvres réalisées depuis 2016 ainsi que des peintures murales réalisées in situ.

Titulaire d’un Bachelor en Arts Visuels de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et d’un Master en Arts Visuels de la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD), lle a également suivi une formation technique à l’Institut Van der Kelen-Logelain à Bruxelles. Il s'agit de l’une des premières écoles dédiées à l’étude de la peinture décorative.

Un Tessinois et trois Alémaniques primés

Ce prix encourage les jeunes artistes suisses dans le domaine des arts visuels comme la peinture, la sculpture, la photographie, l'art vidéo et les installations. Un Tessinois Lucas Herzig et trois Alémaniques Gil Pellaton (BE), Dominic Michel (AG) et Claudia Kübler (LU) ont également été primés.

Chaque lauréat pourra exposer dans sa région au Centre d'art Pasquart à Bienne, à l'Aargauer Kunsthaus à Aarau, au Kunstmuseum à Lucerne et au MASI de Lugano.

