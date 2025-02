Sans visa, l'artiste chinois Ai Weiwei n'a pas pu entrer en Suisse

Faute de pouvoir présenter un visa, l'artiste chinois Ai Weiwei s'est vu refuser l'entrée en Suisse lundi. Selon un post Instagram de l'artiste, il a passé la nuit de lundi à mardi sur un banc à l'aéroport de Zurich.

Un porte-parole de la police cantonale zurichoise a confirmé mardi matin à l'agence Keystone-ATS qu'Ai Weiwei ne disposait pas des documents requis. Il n'a donc pas pu entrer en Suisse.

Il n'a pas été arrêté, a précisé le porte-parole. Ai Weiwei a pu se déplacer librement dans la zone de transit jusqu'à son départ vers le pays d'où il venait.

Ai Weiwei et l'un des artistes et activistes politiques les plus connus de Chine. Sur Instagram, il a commenté son séjour à l'aéroport de Zurich: 'Je vais dormir cette nuit sur un banc avec une couverture en attendant d'être expulsé le lendemain matin à 6h50'.

Il a aussi posté plusieurs séquences de films et de photos de sa nuit à l'aéroport. On y voit notamment différents documents datés de lundi qui montrent que l'artiste de 67 ans n'avait pas de visa et qu'il était arrivé à Zurich en provenance de Londres.

Ai Weiwei a été emprisonné en Chine et interdit de voyage après avoir tenu des propos critiques à l'égard du gouvernement chinois en 2011. Il a ensuite quitté le pays.

/ATS