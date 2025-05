Sandra Studer chante son titre à l'Eurovision: « Canzone per te »

Lors d'un intermède après le passage de l'Ukraine, la présentatrice Sandra Studer a arraché sa tenue et interprété 'Canzone per te', une chanson qu'elle avait proposée lors de l'édition 1991 de l'Eurovision à Rome. Elle avait obtenu la cinquième place.

La belle Italo-Suisse Michelle Hunziker, qui a rejoint le duo de présentatrices pour la finale, a elle repris un extrait de 'Volare'.

Malgré sa troisième place, la chanson italienne 'Nel Blu Dipinto Di Blu', plus connue sous le titre Volare, interprétée par Domenico Modugno, est devenue un succès mondial et reste à ce jour l'une des chansons les plus populaires de l'histoire du Concours Eurovision de la Chanson.

/ATS