« Rush » de Måneskin en tête des classements en Suisse

Le nouvel album de Måneskin, 'Rush !', sorti le 20 janvier, a conquis les classements mondiaux. Il se place en tête des ventes dans sept pays, dont la Suisse, l'Italie, la France, le Japon, la Belgique, les Pays-Bas et la Lituanie.

L'album est également dans le Top 5 dans 10 pays, dont le Royaume-Uni (#5), l'Allemagne (#3), la Finlande et bien d'autres.

Ces résultats s'ajoutent à la troisième place du classement Spotify Debut Albums lors du premier week-end aux États-Unis et dans le monde, et au démarrage - 24 heures seulement après la sortie - dans le classement iTunes à la première place dans 20 pays, dont l'Italie, les États-Unis, la France et d'autres. Il se place également dans le top 20 dans 39 pays, dont le Royaume-Uni et le Japon, tous deux à la troisième place.

Confirmant leur succès international, Victoria, Damiano, Thomas et Ethan ont récemment interprété 'Gossip' en direct aux côtés de Tom Morello en tant qu'invités du célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon.

Produit principalement par Fabrizio Ferraguzzo et Max Martin, l'album a été enregistré à Los Angeles, en Italie et à Tokyo. L'album - qui contient les singles déjà sortis 'Mammamia', 'Supermodel', la ballade 'The Loneliest' et le récent 'Gossip' avec la collaboration de Tom Morello - arrive au moment où le groupe se prépare à reprendre le Loud Kids Tour, produit et organisé par Vivo Concerti.

Le volet 2022 - qui a fait une tournée au Mexique, au Canada et en Amérique du Nord et du Sud - s'est terminé à Las Vegas le 16 décembre.

La tournée mondiale reprendra le 23 février 2023, et s'arrêtera dans toute l'Europe, touchant les arènes les plus importantes d'Italie, et se terminera par quatre dates spéciales : au Stadio Olimpico de Rome, les 20 et 21 juillet 2023, et au stade San Siro de Milan, les 24 (complet) et 25 juillet 2023. En Suisse, le jeunes Italiens sont attendus au Hallenstadion de Zurich le 26 avril. Pour les concerts de 2023, 500'000 billets ont déjà été vendus.

La discographie de Måneskin compte actuellement 320 certifications dans le monde, avec 18 disques de diamant, 253 disques de platine et 48 disques d'or. Le groupe est nommé aux Grammy Awards 2023 dans la catégorie Meilleur nouvel artiste, après avoir clôturé une année 2022, pavée de récompenses : parmi elles, il y a la chanson rock préférée aux American Music Awards avec 'Beggin' ' et la meilleure vidéo alternative aux Mtv Video Music Awards pour le clip de ' I wanna be your slave ' (une première pour un artiste italien), une chanson qui a également remporté le prix de la meilleure chanson rock aux Billboard Music Awards. Måneskin a encore reçu le prix du meilleur nouvel artiste alternatif aux iHeart Music Awards 2022, où ils ont reçu deux nominations : meilleur groupe de l'année et artiste alternatif de l'année.

