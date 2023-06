Roland Vouilloz lauréat du Prix culturel 2023 de l'Etat du Valais

Le Prix culturel de l'Etat du Valais est décerné cette année au comédien Roland Vouilloz. Doté d'un montant de 20'000 francs, il couronne l'ensemble d'une carrière confirmée et reconnue.

'Avec plus de 120 pièces de théâtre à son actif, de nombreux films et des rôles iconiques à la télévision, Roland Vouilloz incarne la figure du comédien total', écrit l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué. Le Valaisan de 59 ans 's'est glissé dans la peau de plus de 150 personnages en 35 ans de carrière'.

Né à Martigny, Roland Vouilloz a grandi à Vernayaz et a été formé à l’Ecole supérieure d’art dramatique de Genève. Il a obtenu le Prix culturel de la Ville de Martigny en 2004, le Prix culturel vaudois en 2006 ainsi que deux Swiss Awards du meilleur acteur (en 2011 pour son rôle d’Oscar Moreau dans la série CROM et en 2020 pour celui de Rainald Mann dans la série Helvetica).

Prix d'encouragement

Les trois Prix d’encouragement de l'Etat du Valais ont été attribués à l’artiste et curatrice Maëlle Cornut, à la comédienne Shannon Granger ainsi qu’au trompettiste Simon Blatter. 'Dotés de 10 ́000 francs chacun, ces prix s’entendent à la fois comme un signe de reconnaissance fort et une incitation à poursuivre le cheminement artistique', indique l'Etat du Valais.

Quant au Prix spécial, il revient à l’association 'Les Concerts du Coeur' dont la mission est de rompre l’isolement en partageant de l’émotion par le biais de concerts et d’ateliers musicaux. Doté de 10 ́000 francs, le prix est décerné à des personnes ou à des groupes innovants en matière de médiation ou de réalisation culturelle et qui contribuent par leur travail 'en coulisses' au développement culturel du canton.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 1er décembre 2023 au Théâtre Alambic de Martigny.

/ATS