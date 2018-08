Rock, rap et électro s'emparent des arènes d'Avenches dès mercredi

La 27e édition de Rock'oz'Arènes débute mercredi à Avenches (VD). Jusqu'à samedi, James Blunt, Texas, Stereophonics, MHD et Stress se succéderont dans l'amphithéâtre de la cité romaine.

Question billetterie, la soirée électro du vendredi ne devrait pas tarder à être 'sold out'. La soirée James Blunt marche très bien aussi, a indiqué Valentine Jaquier, porte-parole du festival, lundi à Keystone-ATS.

Les habitudes des festivaliers ont changé: ils prennent souvent leurs billets à la dernière minute. Apparemment, la météo s'annonce excellente, se réjouit-elle.

Dancefloor à ciel ouvert

Mercredi, deux étoiles montantes de la chanson accompagneront la tête d'affiche James Blunt: Hoshi, jeune Française à la voix éraillée, et l'Italien Nicola Cavallaro, finaliste de The Voice l'an dernier. Jeudi sera plus rock avec Stereophonics, Calexico et Texas.

Vendredi, les arènes se transformeront en 'dancefloor' à ciel ouvert. Huit DJ's, dont le duo de frères Dimitri Vegas & Like Mike, animeront la soirée électro, de retour après une pause l'an dernier. Nouveauté, la scène du casino, seconde scène du festival, accueillera une 'silent party' géante.

Remonter le temps

La soirée de samedi sera métissée: rockabilly avec The Baseballs, rap avec Stress et MHD, le précurseur de l'afro-rap. Pour finir en beauté, le DJ australien Hot Dub Time Machine remontera le temps avec des tubes des années 50 à nos jours.

Les concerts ont lieu par tous les temps, rappelle la porte-parole. Les arènes comptent 10'000 places, dont 8000 payantes. L'an dernier, elles avaient été fréquentées par 33'000 festivaliers.

Le budget du festival se monte à 3,5 millions de francs, dont 1,1 million pour l'enveloppe artistique. Il faut 26'000 billets vendus pour atteindre le seuil de rentabilité, a précisé Mme Jaquier.

www.rockozarenes.ch

/ATS