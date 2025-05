Rihanna et A$AP Rocky révèlent qu'ils attendent un troisième enfant

La chanteuse et créatrice Rihanna a profité lundi soir du Met Gala à New York, où elle est l'une des invitées les plus attendues chaque année, pour révéler qu'elle attendait un troisième enfant avec le rappeur A$AP Rocky.

L'artiste s'est d'abord mise en scène sur Instagram marchant au milieu des voitures à New York, le ventre arrondi bien visible, vêtue d'un ensemble bleu layette, un portrait diffusé par le photographe Miles Diggs.

Quelques instants plus tard, le père de ses deux premiers enfants, le rappeur A$AP Rocky a confirmé l'heureux événement sur le tapis rouge du gala du Metropolitan Museum, l'événement mondain annuel à la croisée de la mode et de la philanthropie où défilent les stars dans des tenues extravagantes.

'Merci, merci, merci. Je suis heureux que tout le monde soit content pour nous, parce que nous sommes vraiment heureux', a-t-il ajouté. Le rappeur est l'un des co-présidents de ce gala du Met, qui rend cette année hommage aux influences des diasporas noires dans la mode américaine.

Rihanna avait déjà fait sensation en 2023 lors du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, en affichant son ventre rond sur scène lors du concert de la mi-temps, pour annoncer sa deuxième grossesse.

La chanteuse de la Barbade est devenue une femme d'affaires milliardaire en lançant ses marques de maquillage, lingerie et haute couture.

/ATS