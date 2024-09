Rétrospective Henri Matisse à la Fondation Beyeler à Riehen (BS)

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), présente de dimanche jusqu'au 26 janvier une rétrospective Henri Matisse (1869-1954), la première en Suisse et dans l'espace germanophone depuis près de vingt ans. Plus de 70 oeuvres sont exposées.

L'exposition 'Matisse - L'invitation au voyage' couvre toutes les périodes du travail de l'artiste, a indiqué vendredi la Fondation Beyeler. On peut y admirer des premières oeuvres produites vers 1900, des toiles 'révolutionnaires' du fauvisme, des travaux expérimentaux des années 1910, des tableaux de la période niçoise des années 1930 et des papiers découpés de l'oeuvre tardive des années 1940 et 1950.

Des oeuvres 'emblématiques et d'autres rarement exposées' sont présentées, souligne le musée. Elles proviennent de collections privées et de musées européens et américains tels le Centre Pompidou, à Paris, la National Gallery, à Washington ou le Museum of Modern Art, à New York.

https://www.fondationbeyeler.ch

/ATS