Retour vers le futur aux carrières de St-Triphon pour « SILO 8 »

La maison de retraite déjantée fait son grand retour vers le futur aux carrières de St-Triphon (VD). La troupe alémanique Karl's Kühne Gassenschau propose dès jeudi soir une version rafraîchie de 'SILO 8', spectacle à succès en Suisse. A voir jusqu'à cet été.

Pièce la plus populaire de la compagnie, elle avait attiré près de 600'000 spectateurs à travers le pays entre 2006 et 2010 (468 représentations). Cette folle histoire d'un EMS du futur avait notamment été jouée 102 fois l'été 2010 dans les anciennes carrières vaudoises.

Le spectacle 2023 à St-Triphon est la version française de la nouvelle version alémanique de 2022, remise au goût du jour: 'un voyage haut en couleurs dans la jungle des souvenirs', indiquent les organisateurs. On y retrouve le très douteux et méchant directeur d'établissement Dr Wolf et sa nouvelle thérapie effrayante.

'Pour les rendre dociles et insouciants, les pensionnaires sont contraints de déposer leurs souvenirs à la réception. Mais animés par une inaltérable envie de vivre, les aînés se rebellent. Ils luttent corps et âme pour retrouver leur mémoire. L'amour et la fantaisie sont les ailes de leur liberté', résume la compagnie.

Théâtre, acrobaties et pyrotechnie

Le public plonge à nouveau dans un mélange d'imagination débordante, d'humour, de poésie, de théâtre, d'acrobaties et de pyrotechnie, constituant la marque de fabrique de la troupe. Le tout en plein air et sur fond de paysage scénique de conteneurs maritimes rouillés.

Dans le monde du Karl's Kühne Gassenschau, les séniors sont plus excentriques les uns que les autres, les bateaux s'envolent, les chaises roulantes se transforment en bolides de course et les rêves explosent.

La nouvelle édition de 'SILO 8' est à voir jusqu'au 15 juillet au moins, mais sera certainement prolongée durant l'été, tous les soirs à 20h15, sauf ceux du lundi et du dimanche.

www.silo8.ch

/ATS