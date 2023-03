Retour du public dans les salles de cinéma en 2022

Le public a retrouvé le chemin des salles de cinéma dès la levée des mesures anti-Covid en avril 2022. Par rapport à l'année précédente, la hausse de fréquentation est de 62%, mais l'affluence reste inférieure de 30% à celle d'avant la pandémie, en 2019.

Au total, 8,7 millions de personnes ont afflué dans les salles de cinéma l'an dernier, a indiqué mercredi l'Office fédéral de la statistique. Le nombre de salles de cinéma exploitées a même été plus élevé qu'en 2019, soit 617, un record qui n'avait plus été atteint depuis 1967. Le nombre de cinémas et de places est cependant resté globalement stable en 2022.

Les films en 3D ont été projetés dans 318 salles, contre 306 l'année précédente. Ce chiffre est toutefois inférieur au record de 326 salles enregistré en 2018.

La part de marché des films suisses dans la programmation des salles de cinéma est passée de 4,3% en 2021 à 5,1% l'an dernier. Onze nouveaux films suisses ont fait leur entrée dans le top 500 des plus grands succès depuis 1976. Avec 78'576 entrées, celui sur le départ à la retraite - 'Les Belles Années' de Barbara Kulcsar - s'est retrouvé à la 62e place du classement l'année de sa sortie.

/ATS