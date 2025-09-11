Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Photo: Keystone/FABRICE COFFRINI

La prestigieuse collection de la Fondation Planque, l'une des plus remarquables collections privées d'art moderne en Europe, est de retour en terres vaudoises. Les quelque 300 tableaux, dessins et sculptures du 20e siècle sont désormais déposés au Musée Jenisch Vevey.

La Ville de Vevey, l'Etat de Vaud, le Musée Jenisch et la Fondation Jean et Suzanne Planque ont annoncé vendredi matin ce grand retour de la collection dans le canton de Vaud, 15 ans après son départ pour la France.

La collection comprend des oeuvres de maîtres tels que Cézanne, Van Gogh, Monet, Renoir, Picasso, Bonnard, Klee, Braque, de Staël, Tàpies ou encore Dubuffet.

En septembre 2010, la Fondation Planque tournait le dos à Lausanne, après l'échec dans les urnes fin 2008 du projet de musée vaudois des Beaux-Arts à Bellerive, au bord du lac, et les incertitudes du projet à la gare. Après avoir reçu plusieurs propositions d'accueil, elle disait oui au Musée Granet à Aix-en-Provence, la ville de Cézanne, peintre que le collectionneur vaudois Jean Planque (1910-1998) admirait.

